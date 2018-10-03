21:32 03.10.2018 | Экономика | Новости
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В Турции инфляция достигла самого высокого уровня за 15 лет

Турецкая лира обвалилась до рекордного значения.

В Турции инфляция достигла самого высокого уровня за 15 лет

Это вызвало крупнейший всплеск инфляции за 15 лет. Как сообщает в среду, 3 сентября, статистическое ведомство страны, в сентябре потребительские цены выросли на 24,52%. При этом за последний месяц жизнь в Турции подорожала на 6,3% и это значительно больше, чем предсказывали аналитики.

Напомним, турецкая лира укрепилась во вторник, 25 сентября, поскольку инвесторы надеялись на ослабление напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона после того, как госсекретарь США Майк Помпео сказал, что ожидает переговоров с турецкими чиновниками о судьбе американского пастора, задержанного в Турции.

Как сообща УРА-Информ. уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки в 17,9%. Турецкое управление статистики сообщало, что в августе потребительские цены выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это наибольший прирост с конца 2003 года, когда в июле инфляция составила 15,85%.


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