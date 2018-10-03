Украина требует возвращения 30 тысяч вагонов с России

По словам Геращенко, Украина потеряла 30 тысяч вагонов, которые остались на оккупированной территории. Поэтому необходимо потребовать от Российской Федерации возвращения соответствующих вагонов. В том числе 85 новых вагонов, купленных на кредитные средства от ЕБРР, которые Украина еще должна выплатить.

Также она обратилась к соответствующим правоохранительным органам с просьбой принять необходимые меры, поскольку на российских сайтах стартовали продажи украденных вагонов.

Ирина Владимировна напоследок добавила, что на российских и сепарских сайтах сейчас есть анонсы с предложениями “Покупайте украденные в Украине вагоны”. Она отметила, что таким образом, они поступают как мародеры, торгующие украденным имуществом.

Напомним, как сообщал “УРА-Информ”, Россия готова к решению Украины разорвать железнодорожное и автобусное сообщение. На этот случай у министерства транспорта РФ разработан пакет ответственных мер. Более того, Россия запустила поезда в обход Украины. Российские поезда дальнего следования, которые до этого несколько раз пересекали территорию Украины, начали ездить в обход.