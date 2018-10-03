Украина намолотила более 41 миллионов тонн зерна

Урожай собран с площади в 11,2 миллионов гектаров, что составляет 76% к прогнозу. Такие данные опубликовало Министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным ведомства ранних зерновых та зернобобовых намолочено 34,3 миллионов тонн с площади 9,9 миллионов гектаров при урожайности 34,8 центнеров с гектара.

В то же время кукурузы собрано 6,8 миллионов тонн с площади 1,1 миллионов гектаров при урожайности 59,2 центнера с гектара, гречихи - 108 тысяч тонн с 87 тысяч гектаров при урожайности 12,5 центнеров с гектара, проса - 66 тысяч тонн с 43 тысяч гектаров при урожайности 15,4 центнеров с гектара.

Кроме этого, намолочено 9,4 миллионов тонн подсолнечника с 4,3 миллионов гектаров при урожайности 21,6 центнеров с гектара, два миллиона тонн сои с 816 тысяч гектаров при урожайности 24,9 центнеров с гектара, 2,7 миллионов тонн рапса с одного миллиона гектара при урожайности 26,1 центнеров с гектара.

Сахарной свеклы выкопано 3,2 миллионов тонн с площади 67 тысяч гектаров при урожайности 480 центнеров с гектар.

В аграрном ведомстве также напомнили, что параллельно проходит осенняя посевная кампания и на сегодняшний день аграрии уже засеяли 4,3 миллионов гектаров озимыми зерновыми культурами при прогнозируемой площади 7,2 миллионов. Кроме этого, озимый рапс засеян на 967 тысяч гектаров при прогнозируемой площади 888 тысячах.

Напомним, Министерство аграрной политики повысило прогноз урожая зерновых в 2018 году до 63,1 миллионов тонн.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине сократился урожай ранних зерновых. С площади 9,9 млн га намолотили 34,3 млн тонн зерновых, что на три миллиона меньше, чем годом ранее.