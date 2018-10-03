Украина экспортировала в Япония рекордное количество меда

Отметим, что японские жители потребляют не менее 51 тысяч тонн меда, из которых только 5% - с японских пасек. Все остальные 70% меда в Японии импортируется из Китая, но за последние 10 лет его доля заметно сократилась, и его место занял украинский мед.

За пять лет экспорт украинского меда в Японию увеличился в пять раз - в 2014 году в эту страну было поставлено 19 т. Кроме того, японцы готовы покупать украинскую продукцию дороже, чем США или ЕС.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки. Сообщается, что общий показатель продаж в сравнении с прошлым годом упал на 12 процентов.