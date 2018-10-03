Учителям обещают повышение зарплат

Доходы украинских учителей могут повысить на 9%, такое увеличение коснется заработка учителей без всех категорий.

Таким образом, зарплата учителя без категории в следующем году увеличится с 6303 гривен до 6871 гривен в месяц, учителя I категории - с 8301 гривен до 9050 гривен в месяц, учителя высшей категории - с 8849 гривен до 9648 гривен в месяц.

Отметим, что годом ранее заработная плата работников образования выросла на 50%, в 2018 году выросла еще на 25%, и в 2019 году ждет рост на 9%. Кроме того, правительство выделит более одного миллиарда гривен на организацию современного образовательного пространства для первоклассников в 2019-2020 годах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", К концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн грн.