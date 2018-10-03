12:15 03.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада ратифицировала соглашение по модернизации "Укрзализныци"

Верховная рада Украины в среду, 3 октября, приняла за основу и в целом законопроект "О ратификации финансового соглашения (проект модернизации украинской железной дороги (модернизация инфраструктуры публичного акционерного общества "Укрзализныця") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Рада ратифицировала соглашение по модернизации

За документ №0186 проголосовали 234 народных депутатов. Он, в частности, предполагает строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка, что позволит увеличить уровень пропускной способности направления, обеспечить энергосбережение при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом и уменьшить эксплуатационные расходы.

Соглашение было подписано 19 декабря 2016 года в городе Брюсселе для привлечения финансовых ресурсов в размере 150 миллионов евро для проекта "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка".

Таким образом, принятие закона создаст правовые основания для реализация проекта что позволит:

повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающий по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей, что поможет решить проблемы с пропуском грузов в направлении Николаевских портов;

повысить участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что позволит сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов;

достичь значительной экономии дизельного топлива и улучшить экологическую ситуацию в регионе за счет уменьшения вредных выбросов в атмосферу;

дополнительно создать около 300 квалифицированных рабочих мест.

Напомним, президент Петр Порошенко внес данный проект в Раду в конце мая.

Как сообщал УРА-Информ, Европейский инвестиционный банк готов инвестировать в обновление пригородного подвижного состава ОАО "Укрзализныця" 100 миллионов евро.


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