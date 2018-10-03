11:58 03.10.2018 | Экономика | Новости
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Президент Сербии сделал громкое заявление по транзиту газа

Глава Сербии Александар Вучич считает необходимым иметь дополнительный газовый поток из России. Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Президент Сербии сделал громкое заявление по транзиту газа

По словам сербского президента, дополнительный газопровод понадобится из-за роста потребления газа в Сербии, с транзитом через Украину.

Вичуч добавил, что его страна обеспечила поступление газа через Болгарию из "Турецкого потока".

К слову, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ущерб украинского государства от строительства российским "Газпромом" газопровода "Северный поток-2" может достичь 3 млрд долларов в год. Согласно недавно полученным сведениям, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП.


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