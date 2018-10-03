11:59 03.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду набрал пять копеек

В обменных пунктах Украины в среду, 3 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на шесть копеек.

Наличный доллар в среду набрал пять копеек

Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,25 гривен, а евро можно купить по 32,87 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,20, продажи 28,18 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,08, продажи - 28,31 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 32,72 , продажи 32,70 - 33,51 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,36, продажи - 32,87 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,27, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,34 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 2 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем не изменился. Наличный евро потерял еще десять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,25 гривен, а евро можно было купить по 32,84 гривен.


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