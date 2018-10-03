Кабмин определился с ценой крупнейшего производителя электроэнергии в Украине

Таким образом, стоимость госпакета составит почти шесть млрд грн.

Также, одним из условий продажи госпакета акций данного предприятия является утверждение учитывать рекомендации экологического аудита. А также направлять дивиденды, начисленные на купленный в процессе приватизации пакет акций, которым до его продажи владело государство.

Помимо стандартных требований к покупателю предусмотрены мероприятия для возможной работы общества в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.

К слову, приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", одним из пожеланий миссии МВФ, которая недавно посещала Киев, было требование кредиторов увеличить цену на природный газ для населения. Экономический эксперт В.Клочок убежден, что постепенного повышения цены сейчас не будет.