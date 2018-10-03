ЕК продлила антидемпинговые пошлины для РФ и Украины

Отметим, что ограничения на ввоз бесшовной трубы из Украины оценивается в размере 25,7%. При этом для Днепропетровского трубного завода пошлина составляет 12,3%, для заводов группы "Интерпайп" - 13,8%.

После соответствующего расследования было подытожено, что привлекательность европейского рынка для российских производителей стальных труб. Так, ежегодный спрос в странах Евросоюза на стальные трубы составлял в период проведения расследования 1,3 млн тонн, что является одним из важнейших показателей потребления в мире.

После введения дополнительных заградительных пошлин на стальную продукцию со стороны США европейский рынок стал еще более привлекательным для российских компаний.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин на импортируемые из Китая товары. Общая сумма введенных пошлин составит 200 миллиардов долларов.