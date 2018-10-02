07:29 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине средняя зарплата может достичь десяти тысяч гривен, - Гройсман

К конце года в Украине средняя зарплата может достичь десяти тысяч гривен.

В Украине средняя зарплата может достичь десяти тысяч гривен, - Гройсман

Рост минимальной зарплаты подтолкнет подымать среднюю заработную плату. Об этом в понедельник, 1 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Вместе с тем премьер уточнил, что необходимо понимать, что средняя - это значит, что кто-то получает пять, а кто-то - может и 15. В 2017 году мы начали процесс нормативного изменения минимальных зарплат. В бюджете мы на следующий год это уже почти 4200 гривен. То есть этим нормативом мы подталкиваем рост средней заработной платы, - пояснил Гройсман, Добавив, что работодатели испытывают дефицит кадров и повышают зарплату, а это означает, что украинские "заробитчане" вернутся домой.

Правительство считает, что если средняя зарплата в Польше условно 20 тысяч, а в Украине будет 15 тысяч, то люди начнут возвращаться домой, поскольку лучше меньше получать, но быть дома. Я бы очень хотел, чтобы украинцы начали возвращаться, - отметил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данные Государственной службы статистики, средняя номинальна заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в августе 2018 года составляла 8977 гривен, увеличившись по сравнению с августом прошлого года на 26,2%.


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