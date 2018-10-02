В Украине резко подорожал алкоголь

Накануне правительство повысило минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривни, до 321 гривни, розничные — на 12,4%, или на 49,24 гривни, до 447 гривен.

Так, согласно обновленным ценам 0,5 л водки подорожает до 89,4 гривень, а бутылка сухого вина обойдется в 42 гривны, крепленые вина и вермуты подорожают до 49 гривень за бутылку, бутылка шампанского вырастет на 12,4% в цене - до 89 гривень.

Кроме того, на 12% подорожают виски, джин и ром, на 7-9% подорожает коньяк: "4" звезды - до 139,3 гривни, "5" звезд - до 151,7 гривни.

Добавим, что ожидается и второй этап повышений на алкоголь произойдет с начала января 2019 года, когда на 9% повысятся акцизы.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", киевский городской совет принял решение о запрете продаж алкогольных напитков в ночное время. Таким образом, после 23.00 и до 10 часов утра будет запрещена продажа алкогольных или слабоалкогольных напитков. Такие ограничения коснуться МАФов, кафе, баров, магазинов, ларьков и других заведений.