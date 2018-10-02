В Украине долги за коммуналку превысили 38 миллиардов гривен

По состоянию на 1 сентября составила 38,4 миллиарда гривен. Вместе с тем общая задолженность снизилась на 0,8% по сравнению с показателем июля.

Такие данные во вторник, 2 октября, опубликовал пресс-центр Государственной службы статистики.

При этом по состоянию на конец августа задолженность по оплате за природный газ составила 16,7 миллиардов гривен, за централизованное отопление и горячую воду - 10,4 миллиардов гривен, содержание домов, сооружений и придомовых территорий - четыре миллиарда гривен, централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 2,9 миллиардов гривен, вывоз твердых бытовых отходов - 0,5 миллиардов гривен, поставку электроэнергии - 3,9 миллиардов гривен.

Вместе с тем, по данным Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии на одного владельца лицевого счета в августе составили 588,6 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле этого года сократилась на 1,4% по сравнению к июню и составила 34,8 миллиардов гривен.