00:30 02.10.2018 | Экономика | Новости
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В Китае над морем открыли самый длинный мост в мире - ФОТО

В Китае открыли движение по самому длинному мосту построенному над морем.

В Китае над морем открыли самый длинный мост в мире - ФОТО

Чудо инженерной техники соединяет города Гонконг и Макао. Как сообщает в понедельник, 1 октября, агентство Синьхуа, длина сооружения составляет 55 километров.

Вместе с тем на данный момент по мосту ездят только автобусы.

Издание также напоминает, что только на подготовку проекта ушло шесть лет, а на строительство самого моста - восемь. Теперь благодаря новому мосту путешествие из Гонконга до Чжухая сократится с трех часов до 30 минут. Официально полное движение по мосту будет открыто до конца года.

Мост имеет шесть полос и четыре тоннеля, один из которых подводный. На его строительство потрачено около 15 миллиардов долларов. При этом при его строительстве было использовано 420 тысяч тонн стали - этого достаточно, чтобы построить 60 Эйфелевых башен, а для поддержки моста были построены четыре искусственные острова. Строительство продолжалось семь лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в юго-восточной провинции Хунань открылся очередной жуткий стеклянный мост над обрывом. Он расположен на высоте почти полутора километра и огибает гору Тяньмэнь, его длина составляет 100 метров, а ширина - 1,6 метров. Это уже третье подобное сооружение в провинции и далеко не каждый турист отважиться пройти вдоль скалы к изрезанному пещерами склону горы. Мост по названием "Извивающийся дракон" открылся для публики 1 августа 2016 года.


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