Украина в следующем году должна отдать 427 миллиардов гривен долгов, - Гройсман

Это треть государственного бюджета. При этом погасится только часть этого долга. Об этом в понедельник вечером, 1 октября, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что бюджет следующего года составит из одного триллиона двести миллиардов гривен и от этой суммы нужно треть. Украина будет выплачивать долги не только в 2019 году, а в 2020 и 2021, - пояснил глава правительства, добавив, что это долго взятые еще в 2013 году.

В свою очередь исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова напомнила, что правительство разработало стратегию управления долгом страны. Накануне подачи бюджета мы показали, как будем двигаться ближайшие три года. Мы будем не только выполнять наши обязательства, но и постепенно уменьшать соотношение внешнего долга к ВВП, - заверила Маркарова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Минфин по состоянию на 30 июня нынешнего года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 545,096 миллиардов гривен. По сравнению с маем долг Украины снизился на 1%.