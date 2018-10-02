Стало известно, сколько получил бюджет от "малой приватизации"

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко утверждает, что за год было продано 1057 объектов "малой" приватизации. Также проведено не менее ста аукционов и получено 173 млн грн средств в государственный бюджет.

С помощью прозрачных аукционов в десятки раз увеличилась цена продажи по сравнению со стартовой ценой.

Добавим, что малая приватизация предусматривает продажу объектов государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн гривен. Речь идет о зданиях, как достроенных так и недостроенных, небольших промышленных зон, баз отдыха и множество гаражей, бань и магазинов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевский городской совет принял решение о запрете продаж алкогольных напитков в ночное время. Таким образом, после 23.00 и до 10 часов утра будет запрещена продажа алкогольных или слабоалкогольных напитков. Такие ограничения коснуться МАФов, кафе, баров, магазинов, ларьков и других заведений.