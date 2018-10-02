15:27 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько получил бюджет от "малой приватизации"

В 2018 году в государственный бюджет Украины от продаж более 100 объектов малой приватизации через систему ProZorro поступило 173 миллиона гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

Стало известно, сколько получил бюджет от

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко утверждает, что за год было продано 1057 объектов "малой" приватизации. Также проведено не менее ста аукционов и получено 173 млн грн средств в государственный бюджет.

С помощью прозрачных аукционов в десятки раз увеличилась цена продажи по сравнению со стартовой ценой.

Добавим, что малая приватизация предусматривает продажу объектов государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн гривен. Речь идет о зданиях, как достроенных так и недостроенных, небольших промышленных зон, баз отдыха и множество гаражей, бань и магазинов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевский городской совет принял решение о запрете продаж алкогольных напитков в ночное время. Таким образом, после 23.00 и до 10 часов утра будет запрещена продажа алкогольных или слабоалкогольных напитков. Такие ограничения коснуться МАФов, кафе, баров, магазинов, ларьков и других заведений.


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