Регулятор меняет правила денежных переводов в Украине

Такое решение принято в связи с изменениями украинского законодательства. Соответствующее постановление НБУ N102 от 25 сентября вступает в силу во вторник, 2 октября.

Так согнало документу, в Украине отменены обязанность по использованию печатей на документах, которые подаются банком для открытия и ведения корреспондентского счета, в том числе, в НБУ. Регулятор также определил порядок действий в случае получения сообщения банка-корреспондента и/или обременителя о наличии оснований для обращения взыскания на предмет залога, которым являются имущественные права на денежные средства на корреспондентском счете банка.

С сегодняшнего дня также вводится оформление в электронном виде разрешения на работу банка в системе электронных платежей НБУ по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета и требования НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц на бесспорное списание задолженности с корреспондентского счета банка.

Обновился также порядок резервирования и восстановления функционирования своей системы электронных платежей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины намерен обязать банки уведомлять орган государственной исполнительной службы об открытии или закрытии счетов должниками.