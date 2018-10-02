Приток иностранных инвестиций в экономику Украины превысил 1,5 млрд долларов

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook после встречи с Госсекретарем по вопросам экономики Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

Согласно словам Кубива, наибольший объем швейцарских средств в Украину за шесть месяцев текущего года составил 20,3 миллиона долларов. В связи с этим инвестиции из Швейцарии в украинское государство превысили 1,5 млрд американских долларов.

Также министр экономического развития вспомнил о наибольшем объеме швейцарских средств в Украину. В частности, такие капиталовложения ишли в промышленность, это почти 60% от общего объема инвестиций из этой страны, или 912 млн. долларов.

Стоит добавить, что на сегодняшний день Швейцария входит в топ-10 иностранных инвесторов в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко дал прогнозы роста отечественной экономики на конец 2018 года. Своими мыслями он поделился во время открытия 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!".