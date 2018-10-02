Нацбанк на вторник ослабил курс гривны

100 долл - 2821.2677 грн;

100 евро - 3274,3633 грн.

При этом регулятор установил на 2 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1075.136480;

Серебро - 12.975461;

Платина - 739.252714;

Палладий - 992.322049.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2826,9931 грн;

100 евро - 3272,5272грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.