11:59 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в обменниках не изменился

В обменных пунктах Украины во вторник, 2 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем не изменился.

Наличный доллар в обменниках не изменился

Наличный евро потерял еще десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,25 гривен, а евро можно купить по 32,84 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,15, продажи 28,09 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,00, продажи - 28,25 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,80 - 32,70, продажи 32,55 - 33,36 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,35, продажи - 32,84 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,26, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,87, продажи 4,32 гривен за 10 рублей.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 1 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на шесть копеек. Наличный евро потерял 14 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,25 гривен, а евро можно было купить по 32,93 гривен.


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