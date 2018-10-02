22:59 02.10.2018 | Экономика | Новости
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Лукашенко отменил запрет ночной продажи алкоголя в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 2 октября, распорядился в течение суток отменить ограничение продажи алкоголя в ночное время.

Лукашенко отменил запрет ночной продажи алкоголя в стране

При этом оно было введено в качестве эксперимента с 1 октября в Минске и некоторых местах на районном уровне. Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на администрацию, глава государства ознакомился с представленной ему информацией и принял решение отменить эти непродуманные решения.

По мнению Лукашенко, бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не такими "односторонними запретами", которые на практике вместо положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и уголовной сферы, в том числе увеличением количества контрафактной продукции.

Президент уверен, что решение проблемы пьянства должно иметь комплексный характер с главным акцентом на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Лукашенко заявил о новых кадровых перестановках в высшем руководстве страны, одна из причин - проблема пьянства. Президент подчеркнул, что не контролирует министров, но призвал их соблюдать меру при употреблении спиртного.


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