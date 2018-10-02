Лагард прогнозирует глобальный финансовый кризис

Это может означать, что в ближайшее время есть вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Как сообщает во вторник, 2 октября, Bloomberg, цитируя главу МВФ, среди таких рисков - протекционистская риторика, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванный укреплением доллара и ужесточением денежно-кредитной политики.

Издание также отмечает, что прогноз Лагард будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ.

В нем, в частности, она призвала страны решить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабление потоков капитала.

Напомним, во время глобального кризиса 2007-2008 годов значение фондового индекса S&P500 упал на 54% от пиковых значений. Как отмечается, во время следующего кризиса обвал фондовых рынков будет не таким масштабным из-за того, что стоимость активов в странах, что развиваются, уже заметно снизилась.

Как сообщал УРА-Информ, американские аналитики рассказали о следующем финансовом кризисе. По мнению авторов прогноза, хорошая новость заключается в том, что последствия кризиса будут менее болезненными, чем предыдущий.