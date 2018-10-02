Евросоюз будут следить за движением наличных денег

По словам министра финансов в Совете ЕС Австрии Хартвиг Легер, такое решение позволит следить за терроризмом, мошенничеством и ведением налогов. Новый регламент дает более эффективную борьбу против этих угроз.

Отметим, что соглашение Совета ЕС с Европейским парламентом о контроле над движением наличных денег было достигнуто в июне нынешнего года.

Новый регламент расширяет определение наличных денег, включая в него не только банкноты, но и другие ликвидные инструменты и продукты, как чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото. Расширена также область применения регламента.

Нововведение распространяется на почтовые переводы наличных денег и на их транспортную перевозку. Теперь каждый гражданин, въезжающий в Евросоюз или выезжающий из него при наличии суммы в 10 тыс. евро или больше, должен заявлять эти деньги на таможне.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Ангела Меркель предложила создать в Евросоюзе Совет Безопасности. Главной целью создания политик называет укрепление формирование нового порядка в вопросах внешней политики.