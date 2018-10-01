В Украине изменилась процедура установления тарифов на водоснабжение

Согласно новым процедурам, тарифы на водоснабжение и водоотвод внесены постановлением от 27 декабря 2017 года № 1473, которое вступило в силу 26 сентября.

Этот проект обновил перечень отчетности за предшествующий базовый и отчетный периоды, которую должны подавать лицензиаты для установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Таким образом, теперь будет необходимо подавать еще форму N 1-ПВ "Отчет по труду".

Также постановлением предусмотрено дополнение расчета тарифов на плановый период. Будет проходить расчет компенсации расходов на приобретение электрической энергии для формирования тарифов на централизованное водоснабжение. Расчет компенсации расходов на приобретение электрической энергии для формирования тарифов на централизованное водоотведение.

Кроме того, должно быть рассчитано компенсации расходов по уплате налогов и сборов и расходов на оплату труда.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевляне будут платить за свет и тепло по новым тарифам. Их утвердила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.