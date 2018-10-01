10:39 01.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы рекордно в 2018 году пополнили военный бюджет страны

С начала 2018 года в государственный бюджет Украины было внесено более 11,8 млрд гривен военных сборов. Соответствующая информация размещена на сайте Государственной фискальной службы.

Украинцы рекордно в 2018 году пополнили военный бюджет страны

Известно, что за семь месяцев был полностью выполнен план бюджета, на 102,3%, в денежном эквиваленте поступило более 259,4 млн гривен. Отметим, что нынешние показатели вдвое перевесили показатели прошлого года.

В ведомстве добавили, что всего за август на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд гривен, что на 5,3%, или на 77,9 млн гривен больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Российская Федерация платит высокую экономическую цену за свою агрессию. Без санкций Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение.


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