С начала 2018 года в государственный бюджет Украины было внесено более 11,8 млрд гривен военных сборов. Соответствующая информация размещена на сайте Государственной фискальной службы.
Известно, что за семь месяцев был полностью выполнен план бюджета, на 102,3%, в денежном эквиваленте поступило более 259,4 млн гривен. Отметим, что нынешние показатели вдвое перевесили показатели прошлого года.
В ведомстве добавили, что всего за август на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд гривен, что на 5,3%, или на 77,9 млн гривен больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Российская Федерация платит высокую экономическую цену за свою агрессию. Без санкций Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение.