Трамп одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону

В нем, в частности, предполагается выделение помощи Украине на оборону в размере 250 миллионов долларов. Как сообщает посольство Украины в США, сегодня утром Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019".

При этом в посольстве напомнили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и обороны по линии Пентагона увеличен на 50 миллионов долларов по сравнению с бюджетом 2018 года.

Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства в противодействии российской агрессии, - отметили в посольстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. согласно документу, 250 миллионов долларов выделяются, в том числе, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров". Перечень видов помощи включает также поддержку вооруженных и сил безопасности Украины разведывательной информации.