10:15 01.10.2018 | Экономика | Новости
100204704:Polishuk

Трамп одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 1 октября, подписал одобренный накануне Конгрессом и Сенатом бюджет Пентагона на 2019 год.

Трамп одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону

В нем, в частности, предполагается выделение помощи Украине на оборону в размере 250 миллионов долларов. Как сообщает посольство Украины в США, сегодня утром Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019".

При этом в посольстве напомнили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и обороны по линии Пентагона увеличен на 50 миллионов долларов по сравнению с бюджетом 2018 года.

Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства в противодействии российской агрессии, - отметили в посольстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. согласно документу, 250 миллионов долларов выделяются, в том числе, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров". Перечень видов помощи включает также поддержку вооруженных и сил безопасности Украины разведывательной информации.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко утвердил подписание закона о "едином окне" Стало известно имя новой "Мисс Украиной-2018" - ФОТО В Запорожье на Днепре перевернулся катер рыбинспекции, погиб один человек Станция столичного метро "Политехнический институт" работает без ограничений
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив