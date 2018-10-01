07:00 01.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на понедельник оставил курс гривны на прежнем уровне

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 1 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на понедельник оставил курс гривны на прежнем уровне

100 долл - 2826,9931 грн;

100 евро - 3272,5272грн.

При этом регулятор установил на 1 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1075.682303;

Серебро - 13.106315;

Платина - 738.026227;

Палладий - 969.795534.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2829,8262 грн;

100 евро - 3312,8775 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.


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