Наличный доллар в понедельник потерял пять копеек

Наличный евро потерял 14 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,25 гривен, а евро можно купить по 32,93 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 28,13, продажи 28,09 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,00, продажи - 28,25 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,70, продажи 32,65 - 33,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,38, продажи - 32,93 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,22, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,87, продажи 4,32 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 28 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на шесть копеек. Евро снизился на десять копеек. Таким образом, доллар продавался по 28,31 гривен, а евро можно было купить по 33,17 гривен.