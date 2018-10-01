Грузия поэтапно вводит запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты

Таким образом в стране пытаются снизить загрязнения окружающей среды. Запрещено также импорт и реализацию оксодеградируемых полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон.

Как сказано в изменениях, внесенных накануне правительство станы в Кодексы "Об управлении отходами" и "О безопасности и свободном обороте продукта" такие правила определяются техническим регламентом правил регулирования пластиковых, а также биодеградируемых и компостируемых пакетов, который был утвержден распоряжением правительства Грузии.

Согласно документу, в рамках зеленой экономики и новой политики охраны окружающей среды, с 1 апреля 2019 года в Грузии будет полностью запрещено производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов любой толщины.

На территории страны можно будет производить, импортировать и реализовать только соответствующие стандартам Грузии биодеградирующие и компостируемые пакеты.

Напомним, полиэтиленовые пакеты не подлежит биологической деградации, их период разложения - более ста лет. Сразу после использования полиэтиленовые пакеты превращаются в отходы, которые впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Большой проблемой является и то, что не происходит полная переработка пластиковых отходов.

Как сообщал УРА-Информ, в Брюсселе было решено запретить применение пластиковых пакетов. Речь идет о пакетах, которые имеют толщину 50 микрон. Брюссель принял решение последовать за Валлонским регионом и отказаться от пакетов из пластика.