07:45 01.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал в следующем году повысить зарплату врачам экстренной медицины

В следующем году правительство намерено развивать службы оказания экстренной медицинской помощи.

Гройсман пообещал в следующем году повысить зарплату врачам экстренной медицины

В частности, на 2019 год предусмотрено повышение заработной платы профильным врачам. Об этом в воскресенье, 30 сентября, на своей страничке в Facebook заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также отметил, что во время своей поездки в Одессу он ознакомился с работой местной службы оказания экстренной помощи. В следующем году этому звену системы здравоохранения уделим дополнительное внимание. Новые автомобили, оснащение, увеличение зарплат врачам, - заверил глава правительства, добавив, что новая "скорая" - это спасенные жизни украинцев".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Гройсман заверил, что представленный на прошлой неделе в парламенте проект государственного бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития. В нем заложены средства на строительство дорог, поддержку фермеров, инициативы в охране здоровья, а также на энергоэффективность, - пояснил премьер.


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