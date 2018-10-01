Дефицит платежного баланса в августе снизился

Таким образом баланс уменьшился до 601 миллионов долларов. Такие данные в понедельник, 1 октября, опубликовала пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора в январе - августе дефицит текущего счета составил 2,1 миллиардов долларов, а за аналогичный период прошлого года дефицит составил 833 миллионов долларов.

По данным НБУ, в августе чистый приток капитала по финансовому счету составил 625 миллионов долларов, тогда как в августе прошлого года - 142 миллионов долларов. В отличие от предыдущих месяцев он главным образом был обеспечен государственным сектором благодаря размещению правительством облигаций внешнего государственного займа.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в августе составил 176 миллионов долларов. В целом, за январь-август этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 1,4 миллиардов долларов.

В целом за январь - август 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил 2,2 миллиарда долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле нынешнего года профицит сводного платежного баланса Украины составил 110 миллионов долларов. Благодаря чему, по состоянию на 31 июля, международные резервы увеличились до 14,1 миллиардов долларов. Это вполне достаточно для финансирования 3,6 месяца импорта будущего периода.