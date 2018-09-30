Зарплаты в Украине растут темпами выше инфляции - Госстат

Таким образом, по сравнению с августом прошлого года она выросла на на 26,2%. такие данные в воскресенье, 30 сентября, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата с учетом инфляции в августе 2018 года к августу 2017 года выросла на 15,7%. При этом, самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве. Тут зафиксирована зарплата в 13659 гривен.

Самая низкая зарплата была в Черновицкой области - 6883 гривен. Вместе с тем в большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от семи до девяти тысяч гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 16240 гривен, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 5830 гривен.

Напомним, согласно закону о госбюджете, с 1 января минимальная заработная плата выросла на 16% - с 3200 до 3723 гривен, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 8629 гривен и в реальном выражении увеличится на 10,9%.

Как сообщал УРА-Информ, в проекте госбюджета на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.