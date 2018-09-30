Египет заявил о выходе на самообеспечение по газу

Такое решение было принято в связи с тем, что на сегодняшний день добыча газа в стране вышла на уровень самообеспечения. Как заявил в воскресенье, 30 сентября, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла, страна больше не нуждается в импортном газе, так как вышел на достаточный уровень добычи.

После последней партии сжиженного природного газа, которую Египет получил на прошлой неделе, мы объявляем о прекращении импорта газа, - заявил аль-Тулла, добавив, что Каир намерен стать региональным центром торговли сжиженным природным газом. Он напомнил, что в стране за последние годы открыли крупные месторождения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки могут заблокировать морские пути сообщения России, чтобы предотвратить возможные поставки энергоресурсов на Ближний Восток.