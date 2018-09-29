22:00 29.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает активно продавать аграрную продукцию в страны Евросоюза

В январе-августе 2018 года Украина экспортировала аграрной продукции на 3,8 млрд долларов. Об этом передает пресс-служба Минагрополитики.

Украина продолжает активно продавать аграрную продукцию в страны Евросоюза

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева отчиталась об торгово-экономическом сальдо Украины за первые два квартала текущего года. 

Так, товарооборот аграрной и пищевой промышленности между Украиной и странами Европейского Союза в этом году достиг 5,4 млрд долларов. 

Всего за указанный период было экспортировано: зерновых - на 1,2 млрд долларов, масла подсолнечного - на 702,5 млн долларов, семена масличных - 581,4 млн долларов, остатки и отходы пищевой промышленности - 312,8 млн долларов, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы - на 169,8 млн долларов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-июне месяце 2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов.


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