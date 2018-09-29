Украина продолжает активно продавать аграрную продукцию в страны Евросоюза

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева отчиталась об торгово-экономическом сальдо Украины за первые два квартала текущего года.

Так, товарооборот аграрной и пищевой промышленности между Украиной и странами Европейского Союза в этом году достиг 5,4 млрд долларов.

Всего за указанный период было экспортировано: зерновых - на 1,2 млрд долларов, масла подсолнечного - на 702,5 млн долларов, семена масличных - 581,4 млн долларов, остатки и отходы пищевой промышленности - 312,8 млн долларов, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы - на 169,8 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-июне месяце 2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов.