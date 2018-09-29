Правительство создает условия для привлечения капитала и инвесторов, - Порошенко

По его словам, АП и Кабмин делают все возможное, чтобы педалировать реформы, которые помогут стране привлечь иностранных инвесторов. Кроме того, государственные программы по спонсированию малого и среднего бизнеса позитивно влияют на появление новых рабочих мест для миллионов украинцев.

Отдельно Порошенко отметил работу новых министерств и директоратов, которые работают над созданием новых механизмом работы с иностранным капиталом.

"Показатель второго квартала, и мне приятно об этом говорить, опередил самые оптимистичные прогнозы и составил 3,8 процентов. Мы точно шагаем к цифре 4 процента роста ВВП", - подчеркнул президент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины подсчитал потери украинской экономики. Так, по результатам пересмотра, из-за банкового кризиса значительно понизился ВВП до 38 процентов.