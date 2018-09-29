16:46 29.09.2018 | Экономика | Новости
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Правительство создает условия для привлечения капитала и инвесторов, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко дал прогнозы роста отечественной экономики на конец 2018 года. Своими мыслями он поделился во время открытия 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!". 

Правительство создает условия для привлечения капитала и инвесторов, - Порошенко

По его словам, АП и Кабмин делают все возможное, чтобы педалировать реформы, которые помогут стране привлечь иностранных инвесторов. Кроме того, государственные программы по спонсированию малого и среднего бизнеса позитивно влияют на появление новых рабочих мест для миллионов украинцев.

Отдельно Порошенко отметил работу новых министерств и директоратов, которые работают над созданием новых механизмом работы с иностранным капиталом.

"Показатель второго квартала, и мне приятно об этом говорить, опередил самые оптимистичные прогнозы и составил 3,8 процентов. Мы точно шагаем к цифре 4 процента роста ВВП", - подчеркнул президент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины подсчитал потери украинской экономики. Так, по результатам пересмотра, из-за банкового кризиса значительно понизился ВВП до 38 процентов. 


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