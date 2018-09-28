12:46 28.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Всемирный банк назвал условия Украине для предоставления очередного транша

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен огласил основные требования для получения Украиной очередной финансовой помощи. Об этом она рассказал на проходящей в Киеве конференции.

Всемирный банк назвал условия Украине для предоставления очередного транша

Таким образом, для того чтобы государству получить бюджетные гарантии в размере 800 миллионов долларов необходимо продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Известно, что вышеуказанная сумма будет выделена на поддержание реформ в стране.

По словам управляющего банка, ожидается положительный исход после переговоров МВФ и Украины.

Добавим, что Всемирный банк по просьбе правительства Украины предоставит 650 млн долларов гарантии для привлечения на внешних рынках около 800 млн долларов в случае вступления в силу ряда экономических законов и достижение соглашения с МВФ касательно четвертого пересмотра программы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что Украина может получить первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в этом году. Также чиновник напомнил, что на днях днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий условия выделения кредита.


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