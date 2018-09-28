10:45 28.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныца" и "Укравтодор" получит финансирование на расширение дорог

Более 50 млн евро Европейский инвестиционный банк выделит украинским компаниям Укрзализныце и Укравтодору. Как сообщается на сайте ведомства, эти средства будут направлены на ликвидацию узких мест в европейских транспортных сетях.

Это касается проектов малой транспортной инфраструктуры, финансирование которой предусматривает более 20 млн евро.

Согласно проекту, такие инвестиции инвестиции предназначены для улучшения взаимодействия в рамках Восточного соседства. Они призваны обеспечить существенную поддержку для небольших по размерам, но локально значимых проектов. Предполагается также, что такое финансирование улучшит безопасность дорожного движения.

При этом, согласно проекту ЕИБ такая инициатива оценивается примерно в 110 млн евро, однако другие источники софинансирования не уточняются.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава компании "Укравтодор" Славомир Новак заявил, что в Украине может закончится ямочный ремонт. Так, за пять лет в Украине могут завершится ямочные ремонты на всех магистралях страны.


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