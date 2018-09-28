"Укрзализныца" и "Укравтодор" получит финансирование на расширение дорог

Это касается проектов малой транспортной инфраструктуры, финансирование которой предусматривает более 20 млн евро.

Согласно проекту, такие инвестиции инвестиции предназначены для улучшения взаимодействия в рамках Восточного соседства. Они призваны обеспечить существенную поддержку для небольших по размерам, но локально значимых проектов. Предполагается также, что такое финансирование улучшит безопасность дорожного движения.

При этом, согласно проекту ЕИБ такая инициатива оценивается примерно в 110 млн евро, однако другие источники софинансирования не уточняются.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава компании "Укравтодор" Славомир Новак заявил, что в Украине может закончится ямочный ремонт. Так, за пять лет в Украине могут завершится ямочные ремонты на всех магистралях страны.