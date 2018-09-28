США профинансировало усиление обороноспособности Украины

Украина получила от США не менее одного млрд долларов на усиление обороноспособности. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время передачи двух катеров типа Island Украине.
По словам гаранта, уже США направила Украине более одного млрд долларов на поддержку безопасности. Конгресс неоднократно усиливает помощь в сфере военного ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП.
США являются мировым лидером в оказании практической помощи Вооруженным силам Украины. Кроме американцев в построении эффективной новой украинской армии помогали эстонские, канадские, латвийские и польские инструкторы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров.