США профинансировало усиление обороноспособности Украины

По словам гаранта, уже США направила Украине более одного млрд долларов на поддержку безопасности. Конгресс неоднократно усиливает помощь в сфере военного ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП.

США являются мировым лидером в оказании практической помощи Вооруженным силам Украины. Кроме американцев в построении эффективной новой украинской армии помогали эстонские, канадские, латвийские и польские инструкторы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров.