Нацбанк на пятницу опустил курс гривны на 15 копеек

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 28 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2829,8262 грн;
100 евро - 3312,8775 грн.
При этом регулятор установил на 28 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1088.132936;
Серебро - 13.169491;
Платина - 749.683572;
Палладий - 968.947815
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 27 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2814,2843 грн;
100 евро - 3303,1255 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.