Нацбанк на пятницу опустил курс гривны на 15 копеек

100 долл - 2829,8262 грн;

100 евро - 3312,8775 грн.

При этом регулятор установил на 28 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1088.132936;

Серебро - 13.169491;

Платина - 749.683572;

Палладий - 968.947815

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 27 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2814,2843 грн;

100 евро - 3303,1255 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.