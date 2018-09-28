Наличный доллар в пятницу вырос еще на пять копеек

Евро снизился на десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,31 гривен, а евро можно купить по 33,17 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 28,15, продажи 28,12 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,06, продажи - 28,31 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,60, продажи 32,85 - 33,74 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,58, продажи - 33,07 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,23, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,87, продажи 4,33 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 27 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек. Наличный евро набрал копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,25 гривен, а евро можно было купить по 33,17 гривен.