10:15 28.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ настаивает на ликвидации Нацкомфинуслуг - НБУ

Международный валютный фонд требует разделить функции Национальной комиссии, которая осуществят государственное регулирование рынков финансовых услуг между Национальным банком Украины и НКЦБФР.

МВФ настаивает на ликвидации Нацкомфинуслуг - НБУ

В программе МВФ есть требование о сплите функций Нацкомфинуслуг. Об этом в пятницу, 28 сентября, в интервью изданию FinClub, сообщил начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк.

По его словам, сплит упоминается и в действующей программе расширенного финансирования МВФ. Кстати, программа от 2015 года, и законопроект о сплите тоже пылится в парламенте с того же года, - напомнил Степанюк, добавив, что по предложению Нацбанка законопроект о сплите могут включить в новую программу МВФ.

Напомним, президент Петр Порошенко 20 июля 2015 года подал в Раду внеочередной законопроект, согласно которому Нацкомфинуслуг должна была существовать только до 1 января 2016 года, а ее функции планировалось разделить между НБУ и НКЦБФР.

Как сообщал УРА-Информ, профильный комитет поддержал законопроект, однако народные депутаты только в июле 2016 года его отправили на доработку. С тех пор документ дорабатывали.

В сентябре 2017 года Руслан Демчак заявлял, что законопроект о сплите готов ко второму чтению. Депутаты планировали рассмотреть документ на заседании профильного комитета в середине сентября 2018 года. Однако из-за низкой явки членов комитета заседание не состоялось.


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