Экономика Украины упала к 38% ВВП

По словам управляющего, за период с 2014 по 2016 год более 909 банков потеряли свою платежеспособность. В результате чего, появились немалые финансовые потери.

Кроме кризиса банковского сектора государство понесло и другие расходы. Это в частности касается финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое необходимо было осуществить из-за необходимости в осуществлении значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины уверены, что снижение покупательной способности гривны в 14 раз является следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией.