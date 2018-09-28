13:31 28.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экономика Украины упала к 38% ВВП

Национальный банк Украины подсчитал потери украинской экономики. Так, по результатам пересмотра, из-за банкового кризиса значительно понизился ВВП до 38%. Об этом сообщает глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Экономика Украины упала к 38% ВВП

По словам управляющего, за период с 2014 по 2016 год более 909 банков потеряли свою платежеспособность. В результате чего, появились немалые финансовые потери.

Кроме кризиса банковского сектора государство понесло и другие расходы. Это в частности касается финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое необходимо было осуществить из-за необходимости в осуществлении значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины уверены, что снижение покупательной способности гривны в 14 раз является следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией. 


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