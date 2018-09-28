21:50 28.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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До конца года доходы украинцев могут вырасти втрое - Госстат

В Украине во II квартале доходы рядовых граждан выросли на 25 процентов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службе статистики.

До конца года доходы украинцев могут вырасти втрое - Госстат

Согласно опубликованной информации, в I квартале 2018 года доходы населения выросли на 25,9 процентов, а сбережения на 26,1 процент.

С началом II квартала заработки украинских граждан составили 758,6 млрд гривен, расходная часть - 745,6 млрд гривен. Примечательно, что только 13 млрд гривен из общей суммы, а это около 0,5 процента, находились в качестве сбережений.

Таким образом, Госстат рассчитал средний доход на украинца в размере - 13 тыс гривен в месяц, без учета оплаты коммунальных услуг, питания, проживания и культурного отдыха.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 14 сентября Кабмин утвердил и направил в парламент проект бюджета-2019


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