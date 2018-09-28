Brent торгуется на отметке в 82,11 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 13:01 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 82,11 доллара за баррель. Согласно недавно полученным даннім, это на 0,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В то же время цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 72,24 доллара за баррель, прибавив 0,17%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за значительного сокращения экспорта сырья из Ирана и американских санкий на рынке нефти ожидают повышение цены до 100 долларов за баррель.

Со слов соучредителя компании Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йэгги, уже к началу четвертого квартала 2018 года цена может взлететь до 100 долларов в связи с отсутствием достаточного количества сырья для замены иранской нефти.