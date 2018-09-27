23:27 27.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине цены на водку и вино медленно ползут вверх

С начала года в Украине подорожало пиво, вино и водка.

В Украине цены на водку и вино медленно ползут вверх

В частности, бутылка пива отечественных марок объемом 0,5 литров подорожала на 1,08 гривен и стоит 14,86 гривен. Такие данные в четверг, 27 сентября, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства на сегодняшний день бутылка вина объемом 0,75 литра выросла в цене почти на две гривны и стоит 60,72 гривен, бутылка водки объемом 0,5 литра - на 1,3 гривен - до 82,43 гривен.

В то же время, за месяц в Украине бутылка пива подорожала на восемь копеек, бутылка вина - на 11 копеек, а бутылка водки - на 31 копеек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, со 2 октября в Украине повысятся минимальные розничные цены на алкогольную продукцию.


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