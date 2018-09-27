09:32 27.09.2018 | Экономика | Новости
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В США третий раз за год повысили базовую ставку

Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки вновь решила повысить базовую процентную ставку.

В США третий раз за год повысили базовую ставку

На этот раз ставка повышена на 0,25 процентных пункта с 2% до 2,25%. Как сказано в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам ФРС, опубликованном в четверг, 27 сентября, регулятор объяснил это тем, что на рынке труда изменилась ситуация, произошел рост экономики США и инфляции. При этом в комитете по открытым рынкам отметили низкий уровень безработицы.

Это третье повышение ставки с начала года. До этого регулятор поднял ее в июле с 1,75% до 2%. До начала года у США есть возможность поднять ставку еще один раз. Аналитики также прогнозируют три повышения в 2019 году.

Напомним, базовая ставка - процент, под который банки предоставляют друг другу беззалоговые кредиты на одни сутки. Ставка ФРС влияет на всех. Ее повышение приводит к уходу инвесторов в активы США, что означает укрепление курса доллара и снижение цен на сырьевые товары.

Как сообщал УРА-Информ, 21 марта ФРС повысила процентную ставку до 1,5-1,75% годовых. 13 июня Федрезерв США повысил базовую ставку до 1,75–2%.


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