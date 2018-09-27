В следующем году пенсии вырастут на 20%

Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

"Для индексации пенсий будет внедрена формула, предусмотренная реформой" — отметил министр.

По его словам, формула выглядит следующим образом: учитывается сума в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в 2018 году.

Следует отметить, что если инфляция в этом году будет 12%, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос на 25%, то есть в расчет берется 12,5%. В суме выходит 18,5%. Получается, что рост минимальных размеров пенсий состоится до 20% от нынешней сумы.

Напоследок министр добавил, что это всего лишь прогнозы. Так как текущий год ещё не закончился, точные показатели не известны. Официальная информация будет опубликована в феврале 2019 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Государственная компания "Укрпошта" намерена прекратить доставлять пенсии украинцам с января 2019 года.