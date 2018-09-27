Украина расширила санкции против России за сотрудничество с "ЛНР"

Их подозреваются в сотрудничестве с так называемой "Луганской народной республикой". Как сообщает в четверг, 27 сентября, пресс-центр Службы безопасности Украины, санкции введены против российских юридических и физических лиц, которые подписали "внешнеэкономические соглашения" с транспортными предприятиями на оккупированной территории.

На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни, - говорится в сообщении.

В СБУ также уточнили, что санкции введены против таких компани, как "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт", "Газголдер" и других российских субъектов хозяйствования. Санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины и другие ограничения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду, 26 сентября, передал Генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Как написал в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, "наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН".