Цена нефти Brent поднялась выше 82 долларов за баррель

Об этом сообщал агентство Bloomberg.

Отметим, фьючерсные контракты на WTI торгуются около 72,38 доллара за баррель, что на 1,13% выше предыдущего закрытия.

Цены на нефть растут на фоне публикации данных Управления энергетической информации (EIA) США, по информации которого, на прошлой неделе добыча нефти в стране увеличился до рекордных 11,1 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,85 млн баррелей. Как сообщает Министерство енергетики США, сейчас они составляют 395,99 млн баррелей. Хотя большинство аналитиков ожидали снижения запасов.

Напомним, как сообщалось ранее в " УРА-Иформ", с начала 2018 года украинскому государству удалось повысить свои показатели в поставке нефти и газового конденсата.