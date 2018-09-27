12:51 27.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent поднялась выше 82 долларов за баррель

Сегодня утром цена на фьючерс нефти Brent поднялась до 82,19 доллара за баррель. Это на 0,78% выше уровня закрытия последних торгов.

Цена нефти Brent поднялась выше 82 долларов за баррель

Об этом сообщал агентство Bloomberg.

Отметим, фьючерсные контракты на WTI торгуются около 72,38 доллара за баррель, что на 1,13% выше предыдущего закрытия.

Цены на нефть растут на фоне публикации данных Управления энергетической информации (EIA) США, по информации которого, на прошлой неделе добыча нефти в стране увеличился до рекордных 11,1 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,85 млн баррелей. Как сообщает Министерство енергетики США, сейчас они составляют 395,99 млн баррелей. Хотя большинство аналитиков ожидали снижения запасов. 

Напомним, как сообщалось ранее в " УРА-Иформ", с начала 2018 года украинскому государству удалось повысить свои показатели в поставке нефти и газового конденсата.


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