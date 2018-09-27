Тарифы на газ для населения повысятся на 25%, - Рева

Вместе с тем значительного уменьшения количества субсидиантов в Украине не предвидится. Такое мнение в четверг вечером, 26 сентября, высказал журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, он не знает средней суммы по субсидиям, поскольку не знает, какой будет цена на газ. После установления цены на газ будут сделан перерасчет всех составляющих тарифов и горячей воды, и отопления, пояснил министр, добавив, что это будут те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ, а он предусматривает рост тарифов на 25%.

При этом Рева подчеркнул, вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался и не появится, учитывая необходимость корректировать бюджет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Рева заявил, что Кабинет министров Украины еще не обсуждал вопрос цен на газ для населения. По его словам, обсуждались только переговоры с Международным валютным фондом, однако конкретной дискуссии о размере цены на газ на правительстве не было, - пояснил министр.